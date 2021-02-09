Украинцы получат возможность выбирать вакцину для прививки против COVID-19, после того, как они станут доступны на коммерческом рынке.
Такое заявление сделал глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, передает издание «ГОРДОН».
«Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета это не произойдет», – пояснил глава Минздрава.
Таким образом, чиновник ответил на вопрос о возможности за деньги самостоятельно выбрать производителя и время прививки.
Напомним, старт вакцинации против COVID-19 запланирован на 15 февраля 2021 года.
Как мы уже рассказывали ранее, международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения озвучила 4 версии передачи коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует COVID-19, человеку.
Тем временем, заболеваемость COVID-19 среди детей в Украине увеличилась после того, как отрылись школы.