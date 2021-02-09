В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу после заражения неизвестной инфекцией.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью.

«Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу», — рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

Агентство также сообщает, что министр здравоохранения Танзании отправил в регион группу экспертов.

Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.

Напомним, в конце 2020 года в городе Элуру штата Андхра-Прадеш (Индия) была зафиксирована вспышка неизвестной болезни. У пострадавших были припадки, их тошнило, они теряли сознание. Всем сделали тест на COVID-19 — результаты отрицательные. Позже стало известно, что причиной вспышки неизвестного заболевания могли стать свинец и никель — химические вещества нашли в образцах питьевой воды и молока.

Тем временем, в Африке (в Сенегале) более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью.