В Израиле, в Тель-Авиве начали проводить бесплатную вакцинацию против COVID-19 для иностранцев. Первые прививки были сделаны сегодня, 9 февраля.

Как передает агентство Associated Press, бесплатно прививать намерены и соискателей статуса беженцев.

Так, в первый день, у центров вакцинации образовались длинные очереди. Среди иностранцев, которые уже сделали прививку от коронавируса граждане Филиппин, Молдавии и Нигерии.

На сегодняшний день, в Израиле от COVID-19 уже вакцинированы почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.

Первую дозу вакцины от получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут ограничить использование вакцины AstraZeneca для прививок пожилых украинцев.

А также, ради популяризации прививок от COVID-19 одними из первых в Украине хотят вакцинировать «общественных авторитетов».