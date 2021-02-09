В Украине, где еще не стартовала вакцинация от COVID-19, мошенники активно обсуждают тему изготовления фальшивых COVID-паспортов. Купить их уже хотят туристы, а также антипрививочники.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Издание пишет, что как только в Украине начали обсуждать тему введения паспортов вакцинации, в различных мессенджерах и на форумах всплыли предложения о покупке таких документов. Зачастую сначала организаторы схем выясняют настроение населения на предмет, есть ли желание приобрести поддельную справку или паспорт вакцинации. Желающие есть. В частности, это люди, которые боятся делать прививку от коронавируса.

«Ну, вы же видите, наш президент уже заявил, что с 10 февраля в стране начнется прививочная кампания. Понятно, что в первую очередь привьют медиков, полицейских, работников школ и садиков. Но вскоре начнут колоть всех. Сколько будет стоить эта вакцина в частных лабораториях, пока неизвестно. Но мне уже говорили, что не меньше 1500 грн. А за границу можно будет поехать только с документом о прививке. Поэтому если вы заинтересованы, то я вам «икну» тут о начале, а вы уже сами решайте», – рассказал изданию человек, который «согласился помочь в этом вопросе».

Он также заверил, что если нужно будет, в паспорте даже будет стоять QR-код лаборатории, которая сделала прививку: «Все будет точно по официальному образцу, не переживайте».

Несмотря на то, что юристы говорят, серьезной ответственности за фальшивые COVID-паспорта у нас не предусмотрено, делать их все-таки не рекомендуется. К примеру, если на таможне возникнут вопросы, вас просто отправят обратно домой, а это потерянные деньги и испорченный отдых. Кроме того, вы не застрахованы от того, что заболеете уже вне Украины, на фоне COVID-пасорта с лечением могут возникнуть проблемы.

Напомним, в Евросоюзе уже приняли решение о разработке единого сертификата прививки от COVID-19, но пока он будет использоваться только в медицинских целях. Станет ли он обязательным для туризма – по этому вопросу пока идут дискуссии. Дело в том, что есть люди, которым прививки могут быть противопоказаны. А также потому, что далеко не во всех странах такая прививка будет обязательной, ее могут делать по желанию.

Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине стартует уже через неделю.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут стартовать сразу два этапа вакцинации против коронавируса.

Он также отмечал, что вакцинацию от коронавируса в Украине могут на 3-6 месяцев отсрочить для тех, кто уже переболел COVID-19.

