В Украине разрешили проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей, при соблюдении определенных противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №83 от 5 февраля, которое было обнародовано на Правительственном портале.

Так, разрешается проводить культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические мероприятия с заполненностью мест в помещениях более чем на 50% или 5 кв. м на одного человека, если не предусмотрено сидячих мест (ранее действовали ограничения до 50% и 10 кв. м соответственно).

«Прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и по проведению публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения», – указано в постановлении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине вернут адаптивный формат карантина, на карантинные зоны страну могут поделить уже в середине или конце февраля.

Также сообщается, в 2021 году Украина может выйти только на половину объемов авиаперевозок от 2019 года, а полностью международные авиаперевозки могут возобновится только с 2023 года.