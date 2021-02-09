В школах Украины могут ввести предмет «христианская этика» уже с 1 сентября 2021 года.

Подробности рассказал председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает Обозреватель.

По его словам, решение о введении такого предмета как «Основы христианской этики» будут принимать на уровне местных общин и школ, Министерство образования и науки в этот процесс вмешиваться не будет.

«Наша позиция – невмешательства, решение о введении христианской этики – исключительно на уровне автономии школ. Если школа хочет вводить этот предмет и община в нем нуждается – пусть вводит, не хочет – не вводит. Не вижу никаких проблем», – пояснил Бабак.

Он заявил, что вопрос о введении христианской этики стоит на повестке дня уже полтора года и все это время Министерство получает много писем от областных советов и органов местного самоуправления с двумя противоположными тезисами.

Одни хотят введение данного предмета, это в основном западные регионы, другие, юг и восток – наоборот категорически против.

«Сейчас стоит вопрос о введении дисциплины этика. Действительно на Всеукраинском совете церквей рассматривался вопрос нравственно-духовного воспитания и все конфессии Украины, которые входят в этот Совет, поддержали вопрос о нравственно-духовном воспитании в части дисциплины этика», – резюмировал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как мы уже рассказывали ранее, в рамках децентралазации органам местной власти в Украине планируют предоставить полномочия для создания старших профильных школ, чтобы каждый выпускник 9 класса смог продолжить обучение в лицее.

А в Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.