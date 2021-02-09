Погода в Украине 10 февраля будет продиктована очередным южным циклоном Ulf, который сменит циклон Tristan. В большинстве областей снова ожидаются осадки.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

Ночью и утром осадки ожидаются на западе и севере, утром и днем ​​- на севере и в центральной части. Днем и вечером — на востоке, северо-востоке, в Запорожье и в Днепропетровской области. Снег более вероятен в западных и северных областях, в Прикарпатье и в Карпатах снег с дождем. Мокрый снег и дождь — в центре и на востоке Украины.

На юге осадки ожидаются разве что в Запорожье, на остальной территории юга — облачно или максимум небольшие осадки.

На дорогах остается сложная ситуация, особенно там, где мокрый снег и дождь.

Ветер северо-восточный, порывистый.

В северной части и большинстве западных областей ожидается до 9 мороза, на юго-западе, вокруг Карпат, от 3 мороза до 3 тепла. В центральных областях и на востоке Украины от 4 мороза до 4 тепла. В южной части 4-8 тепла, в Крыму до 12 тепла.

В Киеве есть вероятность снегопада утром. Днем ​​10 февраля циклон пойдет на восток, киевский снег ослабеет и прекратится.

11-12 февраля в Украину зайдет еще один циклон и потепление. С воскресенья осадки ослабнут, а морозы серьезно усилятся.

Синоптики предупреждают, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.