Власть пытается скрыть небоевые потери, во всем обвиняя «ЛДНР». Об этом на своем Фейсбуке заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум:

«Похоже, наши власти научились манипулировать сводками с линии соприкосновения, ловко смещая внимание с реальных причин гибели наших военных. Передо мной две конкретные сводки о событиях в зоне ООС 6 и 7 января. По имеющейся информации, в результате обстрела в районе Торецкое и в направлении Северодонецка получили ранение двое военнослужащих ВСУ. А 7 февраля в районе Новомихайловки один военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Знаете, что меня во всем этом насторожило? То, что почему-то та сторона внезапно решила обстрелять наши позиции в направлении Северодонецка. То есть, по факту, за 27 километров от линии разграничения. Немого странно, не правда ли? Зачем такие сложности и такая далекая цель? Или просто это удобное манипулирование фактами, ведь процентов 80 наших людей понятия не имеют, насколько далеко Северодонецк от линии разграничения. Тем более зная, что никто никаким доводам с той стороны не поверит. Получается, что имели место именно небоевые потери, которые пытаются скрыть, и которые никак не связаны с обстрелами? Вряд ли мы узнаем ответ на этот вопрос при нынешней власти».

«К сожалению, исходя из последних событий в стране, можно сделать один вывод: вместо того, чтобы заниматься вопросом установления мира на Донбассе и наконец-то начать выполнение Минских соглашений власти легче нагнетать обстановку вокруг мифических обстрелов и стрелков «с той стороны», которые якобы нарушают режим тишины. Но таким путем Донбасс в Украину не вернешь, да и электоральные баллы себе вряд ли заработаешь. Вот и вынужден Арестович в очередной раз сочинять небылицу, маскируя провалы и бездарность своего босса. А пока внимание людей неуклюже переключается на внешнего врага, в Украине продолжают расти тарифы, сворачивается свобода слова, а хорошие работящие люди узнают что такое нищета. Те самые, которые вчера еще так воодушевленно голосовали за Зеленского» — отметил блогер.