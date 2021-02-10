Андрею Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета отказали в изменении меры пресечения Обвиняемый, которого арестовали еще 12 декабря 2019 года, будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 2 апреля.

Соответственное решение Киевский апелляционный суд принял сегодня, 10 февраля.

Адвокаты Антоненко ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки. Сторона защиты утверждала, что у прокурора нет ни одного доказательства вины, кроме экспертизы походки.

«Это единственное доказательство, которым они апеллируют уже больше года. Нет никаких свидетелей, ничего», — заявил из адвокатов Антоненко.

Взять обвиняемого на поруки были готовы полутора десятка человек.

«Я гарантирую, что Антоненко будет приезжать на все заседания. И в снег, и в бурю. Для меня, как публичного человека важно сохранить свое имя. Поэтому я беру на себя эту ответственность», — заявил нардеп 8-го созыва Андрей Тетерев.

А представляющий на судебном процессе обвинение прокурор Михаил Тишин утверждал, что существуют риски, из-за которых отпускать из-под стражи обвиняемого нельзя.

«Антоненко может скрываться от суда и влиять на свидетелей, специалистов и экспертов, которые идентифицировали личность, как ту, совершившего данное преступление», — заявил он.

В результате суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который накануне обнародовал запись разговоров бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, рассказал, как готовили убийство журналиста Павла Шеремета.