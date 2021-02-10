В воскресенье, 14 февраля, отмечают день святого Валентина, который был покровителем влюбленных пар.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что в этот день поздравляют любимых, а друзьям желают любви. Для этого мы собрали для вас красивые поздравления и валентинки.ПОДБОРКА ЯРКИХ ОТКРЫТОК КО ДНЮ ВАЛЕНТИНА

Сколько звездочек на небе,

Сколько камешков в воде,

Столько сладких поцелуев

Посылаю я тебе!

***

Ты нужна мне, сердце мое,

Как охотнику нужно ружье.

Ты нужна мне, моя звезда,

Как пустыне нужна вода.

Ты нужна мне, радость моя,

Как нужды кораблям моря.

Как бездомному нужен кров,

Ты нужна мне, моя любовь.

***

Хочу подруге пожелать

Я в день влюбленных столько счастья,

Не знала чтоб, куда девать,

Любви, удачи, мира, страсти!

Божественною красотой

Всегда, родная, отличайся!

Удачи! Радости большой!

И улыбайся, улыбайся!

***

День влюбленных на пороге.

Пожелать хочу тебе

Много радости, здоровья,

И везения в судьбе.

Пусть любовь придет большая,

И накроет с головой.

Пусть вторая половина

Будет навсегда с тобой!

Читайте, что подарить любимому человеку на День святого Валентина.