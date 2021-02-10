Переселенцы получили первоочередное право на запись своих детей в детские сады.

Как указано на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, новое положение действует с января 2021.

В ведомстве отмечают, что большое число переселенцев столкнулись с проблемой записи детей в очередь на государственные и коммунальные детсады. Среди них немало одиноких матерей, что делает невозможным их трудоустройство.

По этой причине, постановлением № 86 от 27 января 2021 Кабмин утвердил новое положение о детских садах.

В документ внесена норма, которая предусматривает, что дети переселенцев или со статусом пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов гарантированно будут зачисляться в детские сады в первую очередь.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Чеченской Республики хотят построить детский лагерь на территории бывшей здравницы в оккупированной Россией Алуште.

Также напомним, почти 30 000 детей не могут попасть в государственные детские садики. Кроме нехватки мест, существует дефиците работников и устаревшие подходы к обучению.