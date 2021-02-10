Владимир Зеленский фактически объявил войну Виктору Медведчуку. Санкции против политического партнера лидера ОПЗЖ Тараса Козака, размещение на «Миротворце» данных Оксаны Марченко, слухи о введении санкций против других депутатов из ОПЗЖ – все говорит о том, что президент хочет избавиться от ведущей оппозиционной партии страны.

Справедливости ради надо сказать, что война была объявлена еще в августе 2019 года. Тогда Зеленский заявил: «партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы — объемы кэша откуда, и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».

Как мы знаем, за полтора года никакой «громкой истории» украинская власть изобразить не смогла. Ничего такого, что можно было бы отнести в суд (хотя бы просто отнести) у Зеленского нет. Потому было принято решение идти путем введения санкций, хотя закон о санкциях не предполагает введения санкций против граждан Украины, а для государства запрещено все, что прямо не разрешено законом. Даже Петр Порошенко, в целом поддержав действия президента, с грустью констатировал, что он-то сам был вынужден действовать в рамках закона.

Понятно, что Зеленский объясняет свои действия необходимостью противодействовать «пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности» (дальше он пляшет и поет, но формат «Твиттера» не позволил это отразить).

Понятно, что это оправдание. А какие же реальные причины борьбы Зеленского против Медведчука?

Медведчук — политик №1

Может показаться, что мы преувеличиваем, но на самом деле это констатация объективного факта.

Виктор Медведчук, пришедший в большую политику в 1998 году, играл и играет в ней огромную роль. Напомним, что Медведчук как вице-спикер Верховной Рады был одним из людей, которые положили конец господству в парламенте левых; был главой администрации самого эффективного украинского президента Леонида Кучмы; фактически является ключевым автором действующей редакции украинской Конституции; в правление Петра Порошенко был неофициальным «министром по отношениям с Россией», обеспечивая коммуникацию между Киевом и Москвой; сейчас возглавляет наиболее рейтинговую оппозиционную партию.

Кроме Медведчука сравнимым опытом и авторитетом могут похвастаться только Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Зеленский же ничем подобным похвастаться не может. Политиком он стал, только заняв пост президента, и искусство большой политической игры дается ему нелегко. Сам он отлично это понимает и жутко комплексует — точно так же, как он комплексует из-за своего низкого роста и своеобразного тембра голоса.

В общем, Зеленскому просто неуютно находиться в одном политическом пространстве с таким зубром, как Медведчук. Даже при желании дружить с ним нельзя — Медведчук Зеленского просто подомнет (без всякой задней мысли — оно само по себе так получится). Враждовать с ним — себе дороже: Медведчук — первоклассный юрист. Но выбора нет. Приходится враждовать.

Политическая конкуренция

Случайно или не совсем случайно, но операция против «медиахолдинга Медведчука» началась вскоре после публикации новых партийных рейтингов, которые показали резкое снижение поддержки «Слуги народа» и рост влияния ОПЗЖ. Даже притом что катастрофические данные продемонстрировал только КМИС (СН — 11% и четвертое место), а другие службы показывают, что рейтинги СН и ОПЗЖ примерно равны (по данным центра Разумкова — 22,2% против 21,9%), ситуация для Зеленского все равно неприемлемая.

Главное не в том, что ОПЗЖ догоняет или даже обгоняет президентскую партию, а сам Зеленский вполне может столкнуться во втором туре с Юрием Бойко. Главное в том, что ОПЗЖ работает на электоральном поле Зеленского — в юго-восточных регионах Украины.

При этом сам Зеленский создал для ОПЗЖ идеальные условия — он ведь так и не выполнил большую часть своих обещаний. Достаточно вспомнить судьбу языкового законодательства, которое, по словам Зеленского, должно было быть тщательно рассмотрено и пересмотрено… Итог этого мы видим в видеоблоге президента, где он извиняется, что цитирует на языке оригинала русского писателя Булгакова (цитирует, кстати, «Собачье сердце», которое уж ему-то ни в коем случае цитировать не следовало: ведь Шариков-то там — прямой представитель «творческой интеллигенции», только по классу балалайки, а не рояля).

Между тем, возможности Зеленского тут в высшей степени ограничены — перейдя к риторике Петра Порошенко, он привлечь к себе своих собственных избирателей не может. А раз так, то надо давить те политические партии, которые могут воспользоваться просчетами президента.

Медведчук — пророссийский политик

Зеленский, разумеется, не унижается до оскорблений в духе Парубия («оккупационный блок» и т.п.), но геополитическая подноготная его борьбы с Медведчуком на поверхности — он пророссийский.

Мы могли бы начать возражать и цитировать Путина, но… Парадокс заключается в том, что Медведчук — действительно пророссийский политик. В том понимании, которое сейчас принято в Кремле.

Понимание это достаточно простое — Россия поддерживает политиков, которые занимают самостоятельную внешнеполитическую позицию. Достаточно типичный пример — Александр Лукашенко, который проводит многовекторную политику, далеко не всегда совпадающую с ориентирами России. Тем не менее, российское руководство его поддерживает, причем довольно жестко — вплоть до готовности помочь военно-полицейской силой для разгона местного извода майдана. Почему? Потому что он действует в интересах Белоруссии, а не Оклахомы, например.

Так же и Медведчук. Дело не в том, что Путин крестил его дочь, а в том, что Путин знает — Медведчук будет проводить линию в интересах Украины, а эти интересы не предполагают конфликта с Россией. Отсутствие конфликта и сохранение нормальных торгово-экономических связей, а также стабильность политического режима — это именно то, что современная Россия хотела бы видеть на Украине.

А вот Зеленский, который прямо ставит целью ликвидацию даже формальной независимости Украины, — уж точно не пророссийский политик. И не проукраинский. Обычный компрадор без роду-племени.

Соответственно, российское руководство доверяет Медведчуку, но не доверяет Зеленскому. И уступки, которые мог бы получить Медведчук в обмен на проведение проукраинской политики, Зеленскому не светят — в Кремле понимают, что политику он будет проводить проамериканскую или пропольскую, но никак не проукраинскую.

Так что тут цель Зеленского тоже прозрачна — раз он сам не хочет проводить политику в интересах Украины, значит, надо сделать так, чтобы такую политику не мог проводить никто.

Источник: ukraina.ru