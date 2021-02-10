Кабинет министров утвердил постановление о государственной регистрации вакцин от COVID-19.

Этим документом, запрещается регистрировать вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ.

Постановление от 8 февраля под №95 было опубликовано на правительственном портале.

Постановление «Некоторые вопросы государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения» утверждает порядок регистрации указанных препаратов.

В документе указано, что вопрос ответственности производителей вакцин регулируется договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Проведение экспертной оценки соотношения «польза/риск» и проверки материалов на их подлинность при государственной регистрации вакцин возлагается на государственный экспертный центр Минздрава.

Также в постановлении затронута и регистрация препаратов из РФ.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором, запрещается», — указано в постановлении.

Как мы уже рассказывали ранее, более половины украинцев не согласны вакцинироваться от COVID-19, даже если бы прививка была бы бесплатной. При этом согласны на вакцинацию лишь 29%.

Тем временем, ЕС разрешил Польше перепродать Украине вакцины против COVID-19. Речь идет о 1,2 миллиона доз препарата производства AstraZeneca.