Карантин в Украине планируют изменить уже в скором времени. Одной их причин карантинных послаблений станет начало вакцинации против COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает РБК.

Минздрава уже анонсировал возвращение к адаптивной форме с разделением на зоны, однако даты такого перехода все еще нет.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, адаптивная модель начнет действовать уже в конце февраля и будет включать 3-4 зоны.

В частности, будет «красная зона», в которой предусмотрены самые жесткие ограничения. Но, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на данный момент ни одна область туда не попадет.

«Красная зона» будет вводиться отдельным решением в случае если за 7 дней число госпитализированных в отдельной области вырастет на 50 и более процентов. Еще одно условие — заполненность больничных коек с подведенным кислородом более чем на 65%.

Вместе с тем, рассматривается и снятие ограничений для отдельных категорий украинцев. Так, Владимир Зеленский заявил, что для тех, кто вакцинируется от COVID-19 будут отменять карантинные ограничения.Также выйти из карантина смогут те, кто переболел COVID-19.

Напомним, старт вакцинации в Украине запланирован на 15 февраля.

Вакцинация в Украине будет бесплатной и добровольной, прививать население будут четырьмя вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Согласно прогнозам Минздрава, во второй половине 2021 года вакцина от COVID-19 может появиться и в аптеках.

Несмотря на то, что вакцинация в Украине будет добровольной, Зеленский считает, что есть категории украинцев, которые не имеют права отказаться от прививки, в частности, бюджетники (учителя, медики).

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине вернут адаптивный формат карантина, на карантинные зоны страну могут поделить уже в середине или конце февраля.

А также, в Украине разрешили проводить массовые культурные мероприятия с большим количеством людей, при соблюдении определенных противоэпидемических мер.