Киевляне вынуждены будут заплатят за тепло в январе на 10% больше, чем в декабре из-за снижения температуры воздуха.

Такое заявление сделал директор структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, передают «Українськi Новини».

«За счет более низкой температуры воздуха в среднем по городу объем потребления тепловой энергии возрос на 10%. Соответственно, мы понимаем, что в среднем разница за начисления за декабрь 2020 года и январь 2021 года отличается примерно на те же 10% в сторону увеличения именно за счет снижения среднемесячной температуры и увеличения потребления тепловой энергии жилыми домами», – говорит Лопатин.

По его словам, в январе прошлого года общая сумма за услуги централизованного отопления была снижена за счет удешевление газа, но если сравнивать объем начислений и сумму в платежке с предыдущим отопительным сезоном, то действительно в этом отопительном сезоне она отличается в большую сторону за счет отсутствия так называемой «газовой скидки».

В январе 2021 года газ дорожает и такой скидки не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, в Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.

Напомним, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.