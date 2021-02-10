Синоптики Украинского гидрометцентра дали свежий прогноз погоды на ближайшие дни — по их словам, вскоре в Украине снова вернется хорошая погода: 15 февраля, Сретение, будет по-весеннему солнечным. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра. Так, по прогнозам синоптиков, после дождей и мокрого снега, которые накроют Украину 12 февраля, последующие дни обещают быть более комфортными. А 3 февраля, прогнозируется облачная погода без осадков. Дневная температура в пределах от 2 до 2, на юге — 2-4. Ночью столбики термометров покажут от -4 до 2 тепла. Праздничный день 14 февраля обещает облачным на западе страны и солнечным на остальной территории. Осадков не прогнозируется. Дневная температура в пределах от 0 до 2, на юге — 2-4. Ночью столбики термометров покажут от -6 до 2 тепла. 15 февраля, когда по народному календарю празднуют Сретение и предсказывают погоду на грядущую весну, обещает быть солнечным. Осадков не прогнозируется. Дневная температура в пределах от 0 до 5. Ночью столбики термометров покажут от -6 до 2 тепла. Напомним, украинский синоптик Наталья Диденко в одном из последних прогнозов также предупреждала о неблагоприятных условиях 12 февраля: сильные осадки (дождь и мокрый снег) и штормовой ветер. В четверг, 14 февраля, в День святого Валентина, в Киеве ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют туман, поэтому может возрасти риск ДТП — водителям нужно быть особенно внимательными.