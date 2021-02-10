Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что коронавирус пока не влияет на работу школ и садиков.

Во время брифинга он сообщил, что ситуация с учебным процессом в столице контролируется: на сегодня все заведения работают. При этом на временной изоляции находятся некоторые классы:

«На дистанционном обучении находится 112 классов в 70 школах Киева».

«Учитывая непогоду, мы предложили родителям при возможности пока оставлять детей дома. Педагоги в школах Киева организовали школьный процесс в смешанном формате с возможностью для школьников дистанционного обучения», — добавил он.



Кличко также добавил, что временно закрыты на карантин 36 групп в 32 дошкольных учебных заведениях. Наполненность детей в группах детсадов – почти 50%.

В каких случаях могут закрыть школу или садик:

если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или персонала.

если будет много больных сезонными простудами или гриппом (но по состоянию на 26 января превышения показателя нет).

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине создадут карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, принимать будут электронные заявки.

А и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин предупредил, что при государственной вакцинации украинцы, скорее всего, не смогут выбирать препарат.