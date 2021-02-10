Из-за непогоды и снегопадов, в Киеве до конца текущей недели будут закрыты садики и школы.

Соответствующее решение обнародовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля», — указано в сообщении.

Также, КГГА обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений.

«Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям вынужденную отсутствие на рабочем месте как удаленную работу», — говорится в сообщении.

В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Как мы уже рассказывали ранее, непогода ударила по Киеву и движется в восточные области. Напомним, из-за снегопадов и ветра в столице ввели оперативное положение для общественного транспорта.

А также, в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 11 февраля.