11 февраля в православной церкви отмечается память Святого Лаврентия.

Об этом напоминает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Лаврентиев день

Преподобный Лаврентий затворник Печерский, епископ Туровский сначала работал в затворе в монастыре великомученика Димитрия, в Киеве возле Печерского монастыря, а затем перешел в самую Печерскую обитель. В 1182 году он был возведен на кафедру Туровскую и стал преемником святителя Кирилла. Прославился святой Лаврентий даром исцелений.

Наши предки в этот день наблюдали за луной: если он рос — погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на молодого — такая погода будет вторую половину месяца. Предполагалось погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом — скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят — быть сильном ветре), и дровам в печи (если они плохо разгораются — к оттепели).

Кроме того, в этот день молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты.

Приметы на 11 февраля

Идет дым коромыслом — скоро наступит тепло.

Красная луна — жди порывистого ветра.

Если на 11 февраля выпадает молодой, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.

Полнолуние — по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

В день Лаврентия лес гудит и шумит — жди оттепели.

Также в этот день отмечают:

Национальный день молодежи в Камеруне

День основания государства в Японии

Всемирный день больного

Международный день женщин и девочек в науке.

Напомним, 10 февраля по православному календарю день памяти преподобного Ефрема Сирина, а по народному — Ефрем — сверчка заместитель.