К пыткам в тюрьме «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований. Правоохранители уже объявили заочное подозрение двоим боевикам, на очереди еще несколько лиц.

Подробности опубликованы на сайте Министерства внутренних дел. Боевиков удалось установить благодаря свидетельствам пострадавших.

Как заявил начальник отдела расследований особо тяжких преступлений Главного управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк, подозрение объявлено руководителю пыточной и конвоиру. Им инкриминируют четыре статьи УК: по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в составе не предусмотренного законами Украины военизированного формирования), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением), ч. 2 ст. 149 (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации).

Всего же у правоохранителей есть информация о более 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в «Изоляции», однако сбор доказательств продолжается.

Выйти на них удалось свидетельствам бывших пленных, которых вернули на подконтрольную Украине территорию. Часть из них освободили во время обмена, а часть – выкупили их родственники за большие деньги. Всего установлено более 40 пострадавших, из которых около 10 женщин.

«Среди наиболее жестоких пыток – спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные от боевиков во время пребывания в «Изоляции»», –рассказали в МВД.

Как мы уже рассказывали ранее, в сети опубликовали фото тюрьмы «Изоляция», которая находится в оккупированном Донецке, и в которой боевики удерживают украинских пленных.