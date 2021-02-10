Россия хотела использовать пандемию коронавируса, чтобы легализировать присутствие своих войск на территории временно оккупированного Донбасса.

Об этом на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, пишет «Обозреватель».

По его словам, Россия использовала эпидемию с гибридной целью, чтобы снять санкции за оккупированный Крым и Донбасс: «РФ с начала эпидемии присылали в разные страны так называемые гуманитарные войска. Например, в Крыму они собирали так называемую помощь для Италии. Также на Донбассе наблюдались свидетельства подготовки так называемой гуманитарной интервенции под предлогом защиты населения».

Резников пояснил, что Россия намеревалась сперва ввести войска радиационной, химической и биологической защиты, затем обеспечение и потом войска из Южного военного округа РФ, и тогда бы «получилась легализация российских войск на оккупированной части Донбасса».

Также министр рассказал, что с начала эпидемии был зафиксирован единый подход РФ к различным оккупированным территориям:

«А именно синхронизация действий оккупационных администраций в Донецке, Луганске по теме COVID. Они одинаково манипулируют данными, скрывают факты заболевания в оккупационных войсках. Также в Крыму и на Донбассе Россия использует COVID, чтобы разорвать связь между территорией свободной Украины и временно оккупированными территориями, чтобы ухудшить реинтеграцию и уменьшить контакты людей. Например, Россия максимально затрудняет движение через КПВВ».

Как сообщалось ранее, гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных на Донбассе 8 февраля. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля.

Кроме того, известно, что в период с вечера 5 до вечера 7 февраля на Донбассе зафиксировали 374 нарушений режима прекращения огня.