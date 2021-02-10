Пророссийские террористы, за сутки 10 февраля, четыре раза нарушали режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности обнародовал пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пески. Боевики открыли прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия.

«В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — указано в сообщении.

Также сепаратисты открывали огонь по украинским позициям вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, войска с помощью беспилотника сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

А украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, 9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.