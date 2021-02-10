В некоторых областях Украину 11 февраля будет крайне неблагоприятные погодные условия. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали сразу несколько синоптических предупреждений. Первое касается лавинной опасности. Из-за снегопада в горах Львовской области, а также снегопады и метели в высокогорье и горах Закарпатской области объявлено значительную снеголавинные опасность (3 уровень). Второе предупреждение касается осадков. Сегодня, 11 февраля, в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях значительные осадки: мокрый снег (прирост снежного покрова 6-12 см), налипание мокрого снега — I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

11 февраля в столице значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега (прирост снежного покрова 7-10 см), налипание мокрого снега — I уровень опасности, желтый. Напомним, накануне известный синоптик Наталья Диденко сообщала, что главные «синоптические баталии» развернутся 12 февраля на севере, центре, в Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Ветер южный с переходом на северный 5-12 м / с, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха 0 3 градуса, теплое на юге и юго-востоке Украины 3 8 градусов. 14 февраля на День святого Валентина, в Украине сильных морозов не будет, но теплую погоду обещают только жителям нескольких областей.