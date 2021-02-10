В Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Издание пишет, что с 1 апреля:

компаниям, которые поставляют украинцам горячую воду и тепло (теплокоммунэнерго), разрешат повышать тарифы;

контролировать рост тарифов разрешат местной власти; если они не будут повышать цены, то должны будут найти деньги из бюджета, чтобы поддерживать работу предприятий;

всех поставщиков газа обяжут разработать годовые тарифы;

всех украинцев автоматически будут подключать на годовые тарифы.

В Украине активизировались мошенники, которые обещают скрутить показания счетчиков: почему это опасноСколько придется платить по годовому тарифу

«Нафтогаз» в августе 2020-го предлагал подключить годовой тариф 4,73 грн за кубометр. В то же время месячная цена на тот момент составляла 3,24 грн. Принцип годового тарифа такой:

летом с годовым тарифам голубое топливо стоит дороже;

зимой, когда цены резко растут, украинцы с годовым тарифам платят фиксированную стоимость;

платить нужно ровными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа «бронировать» на год, выбирает сам покупатель.

Сейчас примерно 90% всех украинцев пользуются услугами газсбытов, которых обвиняли в январе в завышении стоимость кубометра до 10 грн. Скорее всего, правительство не будет контролировать максимальную стоимость.

Как сообщалось ранее, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.