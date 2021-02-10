В Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.
Об этом говорится в материале «Обозревателя».
Издание пишет, что с 1 апреля:
- компаниям, которые поставляют украинцам горячую воду и тепло (теплокоммунэнерго), разрешат повышать тарифы;
- контролировать рост тарифов разрешат местной власти; если они не будут повышать цены, то должны будут найти деньги из бюджета, чтобы поддерживать работу предприятий;
- всех поставщиков газа обяжут разработать годовые тарифы;
- всех украинцев автоматически будут подключать на годовые тарифы.
В Украине активизировались мошенники, которые обещают скрутить показания счетчиков: почему это опасноСколько придется платить по годовому тарифу
«Нафтогаз» в августе 2020-го предлагал подключить годовой тариф 4,73 грн за кубометр. В то же время месячная цена на тот момент составляла 3,24 грн. Принцип годового тарифа такой:
- летом с годовым тарифам голубое топливо стоит дороже;
- зимой, когда цены резко растут, украинцы с годовым тарифам платят фиксированную стоимость;
- платить нужно ровными частями в течение 12 месяцев. А сколько газа «бронировать» на год, выбирает сам покупатель.
Сейчас примерно 90% всех украинцев пользуются услугами газсбытов, которых обвиняли в январе в завышении стоимость кубометра до 10 грн. Скорее всего, правительство не будет контролировать максимальную стоимость.
Как сообщалось ранее, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.