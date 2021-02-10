Непогода ударила по Киеву и движется в восточные области. Напомним, из-за снегопадов и ветра в столице ввели оперативное положение для общественного транспорта.

Синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook пишет, что циклон, который засыпает снегом Киев, вскоре двинется на восток.

Она также предупреждает о чрезвычайно разной температуре воздуха. К пример, на Закарпатье 9 тепла, на крайнем юге 12 тепла, а на севере до 8 мороза.

Одновременно синоптик говорит, что в Украину с Балкан уже движется новый циклон. По ее прогнозу, с воскресенья циклоны угомонятся, но усилятся морозы.

«Страна» публикует прогноз погоды в Киеве на эту среду и на ближайшие дни.

После того, как сегодня закончатся осадки, солнце не выйдет — небо останется хмурым. Максимальная дневная температура -5, ночная -8.

Сегодняшние морозы и снег — только начало ультра арктического вторжения, которое надвигается на Киев. За ближайшие 10 дней в столицы выпадет несколько метров снега.

— в четверг погода -3…-12, очень сильный снег,

— в пятницу -10…-15, сильный снег, более 60 сантиметров.

— в субботу -13…-14, сильный снег, более 67 сантиметров.

— в воскресенье -12…-18,

— в понедельник -16…-21, солнечно без осадков,

— во вторник -15…-22, снег,

— в среду -8…-16, снег,

— в следующий четверг -8…-14, снег.



Ранее синоптики предупредили, что 11-12 февраля в связи с перемещением активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег; на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В течение 12-13 февраля в Украине значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода.

Синоптики предупреждают, погода в ближайшие дни февраля огорчит украинцев — ожидаются сильные температурные перепады, а также осадки.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.