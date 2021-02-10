В киевском супермаркете NOVUS произошел языковой скандал. Покупатель утверждает, что кассир ответила матом на требование обслужить ее на украинском языке. В компании заявили, что после скандала последовали увольнения.

О конфликте в Facebook заявила Анна Сокол:

«Супермаркет NOVUS, вашим операторам закон не писан? У вас было 1,5 года подготовить персонал и научить общаться на украинском, если уже за 30 лет независимости мама с папой не научили. Ответ кассира на просьбу обслуживать на украинском: «Началось, бл*дь». Это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинцев? Так у вас это не получится».

Она потребовала, чтобы ситуацию немедленно рассмотрели и наказали инициатора конфликта. Кроме того, девушка оценила работу старшего кассира Оксаны Семчук в 0 баллов.

В итоге в компании заявили, что уже уволили Семчук, а кассира, который собственно обслуживал — депремировали:

«Кассира, которая обслуживала вас, депремировали. Также ей был объявлен строгий выговор. Старший кассир Оксана Семчук уволена, а со всем персоналом проведена профилактическая беседа. Мы ни в коем случае не хотели обидеть вас, а также наш украинский народ, но последствия его длительной русификации еще дают о себе знать».

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.

А в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова вспыхнул скандал — преподавателя и профессора Евгению Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении. Преподавателя уже уволили.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.