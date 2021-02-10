На фоне новостей о повышении тарифов на коммуналку, в Украине активизировались мошенники, которые обещают обойти высокие расценки — они продают дубликаты газовых счетчиков и всевозможных пломб.

«Сегодня» под видом покупателя, который хочет сэкономить на учете потребленного газа, связались с одним из таких продавцов.

Мошенник заявил, что у него можно купить счетчик, который будет останавливаться, точную копию аппарата, который сейчас есть в доме: «Нужно понять, копию какого счетчика вы хотите. Только тогда можно говорить о цене. Но сразу говорю, что будет недешево».Почему обращаться к таким дельцам опасно

О поддельных счетчиках и пломбах наслышаны и в газовых компаниях. Кроме того, приводят статистику: ориентировочно 1-5% – это оборудование, где было незаконное вмешательство, в том числе после которого счетчики переставали учитывать потребленный газ.

«У этой проблемы есть несколько аспектов. Первое – это безопасность, – говорит директор департамента метрологии и телеметрии компании «Киевгаз» Олег Искимжи. – Когда проводят незаконные манипуляции со счетчиками, то, соответственно, нарушается герметичность приборов. Возможны утечки. Они, кстати, в таких случаях минимальное, что может произойти. Основная проблема – полная разгерметизация. Это означает, что газ будет заполнять помещение с такой скоростью, с какой бы заполнял при отсоединенной от шланга плиты. Такие прецеденты в Украине были – в Николаевской, Днепропетровской и других областях».

По данным газовых компаний, дельцы часто рекламируют дубликаты счетчиков.

«Злоумышленники покупают счетчики, сделанные по стандартам, вскрывают счетные механизмы, выполняют манипуляции. В конструкции счетчика происходят необратимые изменения, – поясняет Олег Искимжи. – В дальнейшем все эти вмешательства все равно выявляются. Есть два вида вмешательств. Например, обыкновенный вандализм, когда ломают внутренние элементы и счетчик перестает учитывать газ. Но эти действия легко различимы на глаз. Второй аспект проблемы – модификация. То есть подделывают пломбы, встраивают клапаны, всевозможные магниты. Такие изменения тоже возможно выявить. Ответственность потребителя в подобных случаях такая: за год пересчитывается потребление газа по максимуму, какой только возможен. Кроме того, такие действия имеют признаки уголовно наказуемого нарушения. Последствия таких воздействий, модификаций фатальны для большинства потребителей. Прецеденты тоже есть».

Издание также отмечает, что за последние годы многие стараются вмешаться и в работу счетчиков воды и электроэнергии, но любое воровство рано или поздно все равно наказывается. К примеру, за последние годы суды рассмотрели сотни дел, когда речь идет о воровстве электроэнергии. Соответствующие данные опубликованы в госреестре судебных решений. Практика показывает, что суды в подавляющем большинстве постановляют, чтобы нарушители заплатили суммы, на которые причинен ущерб. Кроме того, нарушители обязаны заплатить и судебный сбор.

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.

Как сообщалось ранее, в Украине, где еще не стартовала вакцинация от COVID-19, мошенники активно обсуждают тему изготовления фальшивых COVID-паспортов. Купить их уже хотят туристы, а также антипрививочники.