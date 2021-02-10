В Украине создадут карту спроса тех, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, принимать будут электронные заявки.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», пишет «РБК-Украина».

По его словам, заявку можно будет подать через портал «Дия»:

«Мы ведем переговоры с Минздравом, чтобы через «Дию» мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации».

Министр отметил, что будет карта спроса в регионах. Так можно будет, в частности, сформировать дату записи на вакцинацию.

Министр также сообщил, что реестр вакцинации от коронавируса в Украине образуют на базе E-Health:

«Сегодня у нас есть реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам. У нас есть такой реестр, он называется E-Health. И там более 29-30 млн украинцев, которые уже обратились к семейным врачам. Это один из лучших реестров в нашей стране. На базе этого реестра доработан модуль, который связан с вакцинацией».

Он отметил, что вся информация о вакцинации должна собираться в этом модуле на базе этого реестра.

Ранее и. о. главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин предупредил, что при государственной вакцинации украинцы, скорее всего, не смогут выбирать препарат.

В Израиле, в Тель-Авиве, начали проводить бесплатную вакцинацию против COVID-19 для иностранцев.