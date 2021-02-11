Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект строительства стены на границе между США и Мексикой. А также, был отменен режим чрезвычайной ситуации, который действовал там с 2019 года.

Подробности обнародовала пресс-служба Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом.

По факту, режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

«Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным», — заявил Байден.

Байден отметил, что его администрация не допустит «траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе».

Также, президент попросил палату представителей США пересмотреть всех ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский хочет изменить «Нормандский формат», пригласив к участию в обсуждении ситуации на востоке Украины США — Джо Байдена. Как известно, сейчас «Нормандская четверка» включает в себя руководителей 4 стран: Германия, Россия, Украина и Франция.

А также, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.