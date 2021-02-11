Погода в Украине 11 и 12 февраля будет продиктована циклоном Volker — он существенно усложнит ситуацию на дорогах.

По словам синоптика Наталки Диденко, этот циклон войдет в историю.

Сегодня он усложнит погоду в большинстве областей Украины. Прогнозируется снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывистый ветер. В Донецкой области, Запорожье, в Крыму, в большинстве районов Херсонской области — без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня -4 + 3 градуса, на севере и северо-западе местами до -4-7 градусов, в южной части + 5 + 10, в Крыму до + 12 + 14 градусов.

В Киеве сегодня циклон спровоцирует снег и мокрый снег, налипание мокрого снега. Днем ​​-2-4 градуса.

«12-го февраля циклон Volker еще погуляет в Украине, а 13-го февраля атмосфера назначит на его место сильные морозы — к нам придет существенное похолодание», — предупредила синоптик.

Как сообщалось, из-за непогоды и снегопадов, в Киеве до конца текущей недели будут закрыты садики и школы.

Ранее синоптики предупредили, что 11-12 февраля в связи с перемещением активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия: в западных, северных, большинстве центральных, в Одесской и Николаевской областях сильный снег, мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег; на дорогах страны, кроме юго-востока, гололедица. В течение 12-13 февраля в Украине значительное снижение температуры; 14-18 февраля холодная погода.