Истребители НАТО 10 февраля поднялись в воздух для перехвата российских военных самолетов над Черным морем.

Подробности обнародовало Объединенное командование воздушных сил НАТО. Россия подняла бомбардировщики Ту-22 и истребители, которые их сопровождали.

Для перехвата российских самолетов, которые пролетали у территории НАТО над Черным морем, поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции. Истребители вернулись на базу только после того, как российские самолеты покинули район.

«Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения», — сообщили в НАТО.

Аналогичный инцидент произошел 9 февраля у берегов Норвегии. Норвежские истребители были подняты в небо для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

Как мы уже рассказывали ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем прояснил ситуацию касательно членства Украины в НАТО.

Также стало известно, что Украина намерена стать полноценным членом НАТО в 2030 году.