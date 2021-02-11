В Украине до 20% жителей страны могут иметь иммунитет к COVID-19, но несмотря на такие цифры, говорить о коллективном иммунитете от COVID-19 еще рано.

Об этом свидетельствует анализ Киевской школы экономики (KSE).

Так, моделирование Киевской школы экономики показывает, что ориентировочно 13-20% украинцев уже переболели COVID-19. А среди медицинских работников этот показатель составляет 13,4%.

«Украина при одном из самых низких показателей новых выявленных случаев продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе из-за высокого показателя положительных случаев среди всех протестированных — 18%», — указано в сообщении.

Отметим, на прошлой неделе в Украине госпитализировали и выписали из больниц почти одинаковое количество больных.

«Нагрузка на больницы все еще высока. 40% реанимационных коек стабильно заняты в больницах, отведенных для пациентов с COVID-19. Именно этот ресурс украинской системы здравоохранения остается наиболее уязвимым», — заявил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Юрий Ганиченко.

Наихудшая ситуация с распространением COVID-19 сейчас сложилась в Закарпатской области. При этом в зоне риска находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области.

«Ситуация в Закарпатской области угрожающая за ограниченного количества больниц и реанимационных коек для пациентов с COVID-19. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях эти ресурсы более доступны», — отметил Ганиченко.

Как мы уже рассказывали ранее, в Норвегии могут ввести рекомендацию о ношении сразу двух масок сразу для более эффективной защиты от COVID-19.

Тем временем, Киевский городской совет выделил 140 миллионов гривен на закупку вакцины от COVID-19 для жителей столицы.