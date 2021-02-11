Киевский городской совет выделил 140 миллионов гривен на закупку вакцины от COVID-19 для жителей столицы.

Так, депутаты горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице, передает пресс-служба мэра Киева.

За соответствующее решение проголосовали 89 депутатов.

«Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города», – заявил городской глава.

Так, официальный Киев планирует в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в целом полмиллиона уязвимых категорий киевлян.

Вакцину Киев планирует закупить напрямую – у производителя.

Как мы уже рассказывали ранее, украинские медики утверждают, что 45% украинцев уже переболели COVID-19 и имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

Тем временем, в Норвегии могут ввести рекомендацию о ношении сразу двух масок сразу для более эффективной защиты от COVID-19.