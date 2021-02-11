Окружной административный суд города Киева вернул проспекту Бандеры прежнее название.

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет «Страна».

Окружной административный суд города Киева постановил признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 07.07.2016 года №559 / 559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве».

Таким образом, суд отменил решение о переименовании улицы Суворова в улицу Михайла Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Справка:

Летом 2019 года Окружной административный суд города Киева постановлял, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. Поэтому суд отменил решение Киеврады о переименовании.

Однако уже в декабре того же года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

Как сообщалось ранее, Кремль продолжает кампанию «сталинизации» наименований населенных пунктов — вслед за переименованием Донецка в Сталино и Луганска — в Ворошиловград новое название получила и столица Южной Осетии — Цхинвал. Последний стал Сталиниром.