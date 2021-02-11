45% украинцев уже переболели COVID-19 и имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

Такое заявление сделал Борис Донской, старший научный сотрудник Лаборатории иммунологии с научной группой вирусологии при Институте педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Н. Лукьяновой, пишет «Сегодня».

«Исследовали рандомно группу здоровых взрослых. 45% популяции имеет уже IgG. К весне экватор пройдем и победим пандемию олдскульным средневековым способом», – сообщил иммунолог.

Антитела проверили приблизительно у 4000 человек.

«Это пока показатели не об Украине. Эти цифры больше касаются Киева. Меня интересовала именно средняя возрастная категория – люди, которые активно работают, путешествуют, ведут активный образ жизни. Те люди, которые работают дистанционно или изолировались, там могут быть цифры на порядок меньше. Среди сельского населения цифры тоже могут быть меньше. Надо исследовать различные возрастные группы, так как они существенно могут отличаться», – прокомментировали Донской.

Похожие цифры назвала и Наталья Виноград, доктор медицинских наук, профессор и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы.

По ее данным, 43% украинцев уже имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2. Это обнаружили ученые Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого. По словам эпидемиолога, ученые серологически (исследуя сыворотку крови) протестировали коллективы в Киеве и ряде регионов, примерно по 700 человек. При этом, когда людей, имеющих антитела, спросили, какими были проявления болезни, большинство их ответили, что вообще не болели.

Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинировать всех, независимо от того, переболел ли человек. В Министерстве здравоохранения Украины тоже придерживаются такой позиции.

Эпидемиолог Екатерина Сояк говорит, что точно нельзя ждать, пока переболеют все, и отказаться от вакцинации. Такой способ приобретения коллективного иммунитета в ВОЗ считают неэтичным и проблематичным:

«Важно смотреть на доказательные данные, которые мы имеем. Они говорят о том, что иммунитет сохраняется около трех – шести месяцев, но наблюдения продолжаются. И в любом случае вакцинация не помешает. Хуже от этого не будет. Мы не можем у всех проверять антитела перед вакцинацией. Поэтому оптимальное решение – это вакцинировать всех. Те, кто переболел, могут быть во второй или третьей очереди, то есть позже, но нельзя говорить, что она (вакцинация) им не нужна».

Напомним, ученые из Имперского колледжа Лондона говорят, что у коронавирусной инфекции (COVID-19) появился ряд новых симптомов.

Как сообщалось ранее, ВОЗ и ЮНИСЕФ критикуют систему распределения вакцин от коронавируса в мире. Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП. При этом почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки.