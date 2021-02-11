Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал украинцев не рассчитывать на то, что накопительная пенсионная система поможет нынешним пенсионерам. По его словам, второй уровень пенсионной системы не рассчитан на тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Такое заявление он сделал в интервью агентству УНИАН.

«Накопительная система – не для действующих пенсионеров. Мы должны их защитить и обеспечить им достойную выплату. Но говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие 10 лет, может быть интересен накопительный элемент – это самообман», — заявил он.

По его мнению, этот механизм должен интересовать наиболее активную сейчас экономическую категорию:

«Но ее часть, к сожалению, готова не платить ЕСВ, не понимает, зачем это нужно, и вообще не видит себя будущим пенсионером».

Как известно, пока что в Украине действует первый уровень пенсионной системы – солидарный (работающие украинцы обеспечивают пенсионеров). Второй уровень – накопительный – предусматривает, что каждый сам будет откладывать деньги на «вторую пенсию».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что Кабинет министров рассчитывает ввести накопительный уровень пенсионного обеспечения в 2021 году. При этом с зарплат придется платить дополнительный взнос на специальный счет, которым можно будет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых.

Напомним, в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек на замену бумажным. Данный закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже и теперь, пенсии в Украине будут начисляться автоматически.

