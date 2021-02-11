В четверг, 12 февраля, в Украину придут дожди, мокрый снег и порывистый ветер, а Киев накроет балканский циклон. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА о новом погодный удар сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "Киевляне! К нам идет балканский циклон. Как медом им здесь помазан, но не отвлекаемся на ворчание", — прокомментировала визит циклона Диденко. По ее словам, 12 февраля, в столице — сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и снежная каша под ногами на дорогах. "Председатель, если еще не болит, то может завтра бы сжиматься тисками именно с этой, циклонической, причины. Не паникуйте, возьмите с собой лекарства, которые вам лучше помогают от головной боли", — посоветовала синоптик. Также Диденко посоветовала тепло одеваться и быть внимательными на дорогах. "Завтра: ботинки высокие, влагозащитные пальто, капюшоны, выйти раньше на работу, парковаться разумно, взять лекарства от головной боли и давления, кому надо. … Бережем себя, друг друга и ожидаем очередной циклон", — написала Диденко. Напомним, украинский синоптик Наталья Диденко в одном из последних прогнозов также предупреждала о неблагоприятных условиях 12 февраля: сильные осадки (дождь и мокрый снег) и штормовой ветер. В четверг, 14 февраля, в День святого Валентина, в Киеве ожидается облачная погода, синоптики прогнозируют туман, поэтому может возрасти риск ДТП — водителям нужно быть особенно внимательными. Добавим, синоптики Украинского гидрометцентра дали свежий прогноз погоды на ближайшие дни — по их словам, вскоре в Украине снова вернется хорошая погода: 15 февраля, Сретение, будет по-весеннему солнечным.