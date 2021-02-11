Погода в Украине, в пятницу, 12 февраля, ожидается сложной, в большинстве областей — снег и метели. На севере страны, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях прогнозируют значительный снег.

Как сообщает Укргидрометцентр, восточных и юго-восточных областях ожидается дождь и мокрый снег при плюсовой температуре.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, повезет только юго-востоку Украины.

Температура воздуха ночью в западных регионах — до 10-12 градусов мороза, в Карпатах — до -20; в северных областях от 2 до 11 градусов ниже ноля; на юге и в центре Украины от -2 до -8. На востоке и юго-востоке будет держаться плюсовая температура — до +2-7.

Днем на Западе Украины -10-12 градусов, на севере до -4-11 мороза, в центре и южных областях -5-9 градусов ниже ноля, а на востоке и юго-востоке — до +2-7 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине 11 и 12 февраля будет продиктована циклоном Volker — он существенно усложнит ситуацию на дорогах.

Тем временем, непогода нанесла удар по Львову. Снегопад не останавливался всю ночь, а под утро только усилился. Коммунальные службы едва успевают расчищать дороги и улицы.