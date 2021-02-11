Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве ячейку международной террористической организации «Исламское государство».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации силовиков, лидером ячейке международной террористической организации «Исламское государство» был боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и подобрал группу «единомышленников», все участники которой являются иностранцами.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками «ИД». По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны «отсидеться» в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяли: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, 8 гранатометным выстрелов, иностранную валюту, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Также у фигурантов дела обнаружили символику международной террористической организации «ИД», религиозно-экстремистскую литературу. К материалам уголовного производства добавили также переписки участников организации с боевиками «ИД» за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

https://www.youtube.com/watch?v=03mlqc-8XpI&feature=emb_logo

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины разоблачила масштабную агентурную сеть спецслужб Российской Федерации. Кроме прочего, они занимались разведывательно-подрывной деятельностью на территории Украины через Telegram.

Служба безопасности Украины начала изучение возможных связей бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами РФ. Его, напомним, подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.