В Кремле заявили, что вопрос присоединения Донбасса к России «сложный и важный» и решать его нужно исключительно «в интересах всех россиян».
Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин. В то же время, он пообещал «не бросать» регион.
Так, главный редактор издания RT Маргарита Симоньян спросила о судьбе Донбасса, «не пора ли наступить «русскому лету», то есть в том смысле, что надо уже забрать Донбасс к себе, а то по нему опять начнут стрелять», передает Коммерсантъ.
На что Путин ответил, что «это вопрос сложный и важный и что он, как президент, может принимать такие решения только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех. И что исходя из этого надо смотреть и взвешивать».
«Но мы же не бросим Донбасс, переспрашивала Маргарита Симоньян. Нет, Донбасс не бросим, обещал Владимир Путин», — цитирует главу РФ издание.
Как мы уже рассказывали ранее, 11 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате погиб украинский военнослужащий.
Также стало известно, что РФ хотела использовать пандемию коронавируса, чтобы легализировать присутствие своих войск на территории временно оккупированного Донбасса.