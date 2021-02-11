В рейтинге украинских политических партий произошли изменения. По состоянию начало февраля, поддержку имеют три силы, но на первое место вырвалась «Европейская солидарность».

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Больше всего голосов получает сегодня партия «Европейская солидарность», за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию «Слуга народа» — 10,5% и 15,5%.

Партию «Батькивщина» поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Дальше идут «Сила и честь» (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера «Партия Шария» (2,6% и 3,9%), «Голос» (2,5% и 3,7%) и «Украинская стратегия Гройсмана» (2,1% и 3,2%).

Как отмечают социологи, по сравнению с опросом, который КМИС проводил 22 января, больше всего изменились рейтинги «ОПЗЖ» (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и «Слуги народа» (+2% среди всех и +4,3% среди тех, кто определился).

Как сообщалось ранее, почти половина украинцев (49%) поддерживают решение о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Против запрета выступает также много людей — 41%.

Опрос Центра Разумкова показывает, что подавляющее большинство украинцев (почти 70%) считают экономическую ситуацию в стране очень плохой.

Напомним, опрос КМИС показал, что большинство украинцев не доверяют украинским средствам массовой информации, а также институтам центральной власти.