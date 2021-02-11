Еще семь российских артистов, попали в «черный список» Министерства культуры и информационной политики Украины, всем им запрещен въезд на территорию Украины.

Подробности опубликованы на сайте ведомства.

В перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности попали участники группы «Хора Турецкого»: Михаил Кузнецов, Алексей Александров,Павел Бердников,Олег Бляхорчук, Константин Кабанов.

Отметим, «что Хор Турецкого» много раз выступал в оккупированном Крыму.

Также в Украину не смогут приехать актеры российского фильма «Крым»:Роман Курцын и Евгения Лапова.

Как мы уже рассказывали ранее, в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) исключила из ретрансляции 16 российских телеканалов. А накануне под запрет попал телеканал «Россия-РТР».

Также ранее, пятерых российских артистов в Украине внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности страны. Речь идет об Ольге Кормухиной, Ольге Засульской, Денисе Клявере, Игоре Саруханове и Марке Тишмане.