11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В сообщении говорится, что в результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Россия хотела использовать пандемию коронавируса, чтобы легализировать присутствие своих войск на территории временно оккупированного Донбасса.

Как сообщалось ранее, гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных на Донбассе 8 февраля. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля.

Кроме того, известно, что в период с вечера 5 до вечера 7 февраля на Донбассе зафиксировали 374 нарушений