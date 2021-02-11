В среду, 12 февраля, православные христиане будут отмечать праздник Трех Святых, которое также называют Собор Трех Святителей, или Трисвятие.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Праздник Собор Трех Святителей чтит память вселенских учителей, которые формально завершили догмат о Святой Троице, – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

История праздника начинается во времена правления византийского императора Алексея I Комнина, когда в Константинополе остро стоял вопрос первенства между Отцами церкви.

В те времена митрополит Иоанн во сне увидел сразу трех святителей, которые повелели установить общий день празднования их памяти, потому что все они одинаково равны перед Богом:

«Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому, повели тем, кто спорит по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию края вселенной».

В народе Собор Трех Святителей называют также праздником семейной святости, поскольку все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере.

Собор Трех Святителей: чего нельзя делать в этот день 12 февраля

В праздник Трех Святых нельзя прясть, поэтому этот день еще называют «днем Трех Святителей, не прядут».

Кроме того, нужно стараться ни с кем не ссориться, избегать конфликтов, ссор и сквернословия. Также запрещается работать на земле.

День Трех Святителей: приметы 12 февраля

Солнце садится в облака – к метели.

Красный месяц в День Трех Святителей – к сильным ветрам.

Если лесные животные подбираются ближе к людям, то морозы и метели еще продержатся долго.

Появление мышей на снегу – до скорого потепления.

Напомним, 10 февраля по православному календарю День памяти преподобного Ефрема Сирина, а по народному – Ефрем – сверчка заместитель.

Напомним также, 8 февраля отмечали день святого Федора Студита. Именины праздновали Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор и Филипп.