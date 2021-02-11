В ппонедилок, 15 февраля христиане отмечают Сретение Господне , проводя этот день в храме, в молитве, а также приветствуя близких людей. НАРОДНАЯ ПРАВДА сделала для вас подборку хороших поздравлений и открыток. Читайте также: ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА Сретение Господне 15 ФЕВРАЛЯ Ежегодно в феврале к нам приходит большое и светлое праздник Сретения. По библейской легенде — это встреча последних праведников Ветхого Завета Симеона и Анны с Иисусом Христом. Они были носителями Нового Завета, в образе которых объединились Бог и человек. От всей души позвольте поздравить Вас с праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, успехов во всем. Пусть вера, надежда и любовь всегда сопровождают Вас. Творите добро и оно обязательно вернется к Вам сторицей. *** Красиво, торжественно звонят колокола. В прекрасном настроении прихожане идут в храм Божий. Ведь сегодня большой православный праздник Сретения. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Желаю Вам душевного тепла, крепкого здоровья, мира. Пусть всегда будут добрыми ваши поступки. Пусть будут здоровыми Ваши родные и близкие. Пусть удача и успех всегда сопровождают Вас. Пусть этот праздник подарит Вам прекрасное настроение. Всех земных благ, достатка и семейного тепла. Будьте счастливы и храни Вас Господь. *** Сретение — это древнейший праздник. По старым преданиям, в этот день зима с летом встречается. В руках зима несет расколот горошек со льдом, а за спиной пустой мешок. Зима в образе дряхлой старухи. А лето — молодая красивая девушка. Интересная история этого праздника. Я от всей души поздравляю тебя с Сретением. Желаю крепкого здоровья, удачи. Пусть твой дом всегда обходит беда, пусть поселится в нем навсегда счастье, уют и добро. Пусть всегда будут светлыми твои мысли и поступки. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя от печали. *** За окошком февральский день. Земля еще покрыта белым снежным покрывалом. Но мы отмечаем большой праздник Сретения, и знаем не за горами тепло. Пусть бьются при встрече Зима с Летом, все равно мы знаем, что победа весеннего тепла близка. Я сердечно поздравляю Вас с праздником. Пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Пусть в вашей семье всегда будет взаимопонимание и любовь. Пусть Вас окружают надежные и верные друзья. Крепкого Вам здоровья, мира, удачи и везения. Пусть в Ваш дом счастье стучит, а печали уйдут навсегда с талой водой. Пусть Господь хранит Вас всегда. *** В феврале мы отмечаем замечательный и красивый праздник Сретения. В этот день в церквях святят воду и свечи. Посвященные на Сретение свечи называют «Громничной» потому что их зажигают и ставят перед образами во время грозы, чтобы отвести беду. Я поздравляю тебя с Сретением и желаю всего хорошего. Пусть счастье и удача постоянно живут с тобой, пусть вера, надежда и любовь никогда не оставляют тебя. Пусть Господь хранит тебя и награждает ценным богатством — здоровьем. Напоминаем также, какой будет погода 15 февраля .