На оккупированном Донбассе, 11 февраля в районе поселка Зайцево, от пули боевиков погиб военнослужащий Александр Глушко из Полтавы.

Как сообщил председатель областной госадминистрации Олег Синегубов, убитый боевиками воин служил в инженерно-саперном взводе.

Глушко оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Прощание с погибшим состоится в пятницу ориентировочно в 11:00 на площади перед Полтавской ОГА.

Напомним, ранее в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе рассказали, что трагедия случилась примерно в 09:30. Враг совершил прицельный обстрел позиций украинских военных из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину», – указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, 10 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Тем временем, в Кремле заявили, что вопрос присоединения Донбасса к России «сложный и важный» и решать его нужно исключительно «в интересах всех россиян».