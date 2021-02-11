Украинцы, которые подали показатели газовых счетчиков за январь, в личных кабинетах обнаружили, что объемы использованного голубого топлива завысили в два раза.

На это жалуются на Facebook-страницы «Нафтогаза».

В самой компании подтвердили, что цифры могут быть завышенными, но их исправят до 12 числа:

«Не волнуйтесь, сейчас проходит закрытие расчетного периода, за январь, счета формируются до 11-12 числа. Рекомендуем проверить состояние счета и использованные объемы после 12 числа».

Как сообщалось ранее, в Украине после отопительного сезона, с 1 апреля, Кабинет министров больше не будет контролировать тарифы на газ. Всех украинцев переведут на годовые договоры, а стоимость тепла и горячей воды разрешат повысить.

Также сообщалось, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Правительство подписало соответствующий меморандум с местными властями.