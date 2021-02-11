Международный валютный фонд настаивает на том, чтобы в Украине создавались условия, при которых Кабинет министров не сможет вручную снижать цены на газ. При этом кредиторы понимают, что рынок голубого топлива практически монополизирован и уязвим.

Такое заявление в интервью «Корреспонденту» сделал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, ставится вопрос создания условий, при которых любые регуляции на этом рынке могут быть ограничены: «Но опять же, МВФ понимает природу этой проблемы, когда у нас фактически весь рынок монополизирован, и мог быть сговор с целью политического давления на власть».

На вопрос о том, как контролировать тарифы на отопление и горячую воду, министр финансов отметил, что в этом должны принимать участие и местные власти:

«Местные власти заинтересованы в том, чтобы было нормальное тарифообразование на отопление. В том числе заинтересованы в создании компенсаторных механизмов. Мы считаем, что будет правильно, если местные власти разделят часть ответственности с правительством».

Как сообщалось ранее, снижение цен на газ и введение регулируемого тарифа до конца отопительного сезона в Украине может привести к проблемам с получением очередного транша от МВФ.

Международный валютный фонд оценил падение мировой экономики в 2021 году на уровне 3,5%. Так, в сравнении с октябрем 2020 года года оценка улучшена на 0,9 п.п.