В Норвегии могут ввести рекомендацию о ношении сразу двух масок сразу для более эффективной защиты от COVID-19.

Рекомендация основана на исследовании Американского агентства по контролю за инфекциями (CDC), которое показало, что использование двух плотно прилегающих к лицу масок может повысить защиту от инфекции.

Так, начальник отдела инфекционного контроля США Энтони Фаучи сказал, что «имеет смысл» использовать две маски. Сначала рекомендация была воспринята скептически, но после оглашения результатов исследования, к ней все же решили прислушаться.

А замдиректора норвежского департамента здравоохранения Эспен Роструп Накстад заявил, что уже готов пересмотреть рекомендации по использованию масок для лица после просмотра американского исследования.

«Это может дать отличный эффект, если вы обеспечите плотное прилегание маски к лицу. Это можно сделать с помощью внешнего крепежного устройства или тканевой повязки, которая прижимает края хирургической повязки ближе к лицу, чтобы воздух не просачивался по бокам», — пояснил он.

Национальный институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации CDC и оценит, следует ли в Норвегии также рекомендовать тканевые повязки поверх хирургических повязок в определенных случаях.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 5039 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.

В то же время, ВОЗ критикует систему распределения вакцин от коронавируса в мире. Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах.