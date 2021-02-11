Стало известно, почему нарушения перемирия на Донбассе не расследуются. Как пояснили в ОБСЕ, стороны не смогли договориться о создании совместного механизма для принятия мер.

Такое заявление сделал глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик, в ходе заседания Совбеза ООН.

«Возникло важное препятствие, поскольку стороны не смогли договориться о создании совместного координационного механизма для принятия мер и расследования предполагаемых нарушений в целях как деэскалации, так и решения проблем безнаказанности», — отметил Чевик.

Он отметил, что этот механизм мог бы служить важной мерой укрепления доверия, «которого до сих пор не хватало».

«К сожалению, вынужден констатировать, что обсуждение этого вопроса в рабочей группе зашло в тупик, поскольку позиции на переговорах ужесточились. Несмотря на призывы к принятию мер к безнаказанности, стороны не продемонстрировали приверженность этому принципу», — резюмировал глава СММ ОБСЕ.

Как мы уже рассказывали ранее, 11 февраля вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате погиб украинский военнослужащий.

А также, в Кремле заявили, что вопрос присоединения Донбасса к России «сложный и важный» и решать его нужно исключительно «в интересах всех россиян».